احمي نفسك من كورونا.. طريقة تحضير مطهر اليدين الكحولي في المنزل؟

أوصت وزارة الصحة المصرية المواطنين بالانتظام في غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة 20 ثانية على الأقل للوقاية من فيروس كورونا، ويمكن تطهير اليدين بمطهر اليدين الكحولي بدلًا منه في حال عدم توافر الماء والصابون.

وتستعرض الوطن طريقة عمل مطهر اليدين بالمنزل وفق موقع "WikiHow" كالتالي:

1) جمع المكونات اللازمة.

2/3 كوب من الكُحُول المُحَمِّر (كحول أيزوبروبيل) أو كحول الحبوب/ الإيثيلي 190.

1/3 كوب من هُلام الألوفيرا النقي (يُفضل دون إضافات).

من 8 إلى 10 قطرات من أي زيت عطري.

وعاء للخلط.

ملعقة.

قُمع.

زجاجة بخ بلاستيكية.

2) مزج الكحول مع هُلام الألوفيرا في الوعاء

صب كلًا من الكحول وهُلام الصبار/ الألوفيرا في الوعاء مستخدمًا ملعقة لمزجهما سويًا، ويجب أن تستمر في التقليب إلى أن تحصل على مزيج ناعم للغاية.

ويمكن زيادة كثافة المحلول بإضافة ملعقة أخرى من الألوفيرا، أو تقليل من كثافة الخليط بإضافة ملعقة أخرى من الكحول.

3) إضافة الزيت العطري

أضف قطرة واحدة من الزيت المتطايرالعطري في المرة الواحدة، ثم قلب جيدًا قبل إضافة القطرة التالية، بعد الانتهاء من تقليب الثماني قطرات كلهم، تشمم رائحة الخليط للحكم على مدى رضاك عن العطر.

4) نقل المحلول المخلوط إلى الزجاجة البلاستيكية بواسطة القمع

ضع القُمع فوق فوهة الزجاجة البلاستيكية وابدأ في صب مُطهر اليد الذي صنعته من وعاء الخلط إلى زجاجة "رش" ليتمّ استخدامها على مدار اليوم.