"تحيا مصر" يطلق قوافل محملة بـ300 ألف كرتونة مواد غذائية لـ16 محافظة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي فخورة بمشاركتها صندوق تحيا مصر، في إطلاق القوافل، موضحة أن المشاركة لم تبدأ اليوم فقط، وإنما بدأت منذ أزمة كورونا ومواجهة تداعياتها، وبدأت قبلها في عدد من المشروعات نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها مشروع أطفال بلا مأوى، ومشروع مستورة وفرش المناطق التي استضافت سكان منقولين من مناطق عشوائية إلى مناطق جديدة.

وأضافت القباج، في كلمتها خلال إطلاق قوافل الصندوق، اليوم، أن صندوق تحيا مصر يتوجه للأسر الأولى بالرعاية، في أنحاء الجمهورية كافة، ليس فقط في شمال القاهرة أو جنوبها، وإنما أيضا في الشرق والغرب، في 27 محافظة، لافتة إلى أن صندوق تحيا مصر يقوم اليوم بتوزيع 300 ألف كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى لحوم ومطهرات تتجه إلى 16 محافظة، وهذه ليست أول قافلة تقوم به الوزارة بالاشتراك والتعاون مع الصندوق، وإنما تم من قبل إطلاق قوافل لتوزيع ما يقرب من 200 ألف كرتونة مواد غذائية أخرى، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط مواجهة الفقر، وإنما أيضا لمواجهة والقضاء على الجوع في كل محافظات الجمهورية.

وزيرة التضامن :حريصون على مواجهة الجوع و الفقر.. والحماية الاجتماعيةعلى رأس أولويات الحكومة

وتابعت، أن الصندوق دوره تنموي بشكل عام، فهو يوزع اليوم مواد غذائية، فيما شارك من قبل في توصيل المياه للقرى والنجوع الفقيرة، وشارك في مواجهة السيول في أماكن ومناطق كثيرة، وشارك في تقوية نظم الإغاثة، في المشروعات الخاصة بالإقراض متناهي الصغير، وفي مشروعات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مثل توريد أجهزة تنفس صناعي، وتوريد أجهزة تعقيم ومنظفات وغيره.

وقالت إن الصندوق معطاء كما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكما خطط في أن يكون الصندوق المظلة للعمل التنموي والمجتمعي بشكل عام، لافتة إلى أن 19 جمعية أهلية تشارك الوزارة والصندوق اليوم في إطلاق القوافل، في إطار مشاركتهم في مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف لتنمية القرى، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله، سواء كان ذلك عبر توصيل وصلات مياه أو صرف، أو رفع كفاءة منازل ووحدات صحية واجتماعية، وإقامة حضانات ومدارس.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية، والصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والـ 19 جمعية، يتشاركون في هذه الأعمال، حتى يمكن سد أي احتياجات قائمة، وكفالة حقوق الأسر الأولى بالرعاية، وبصفة خاصة الأسر التي بها أيتام وأرامل، لافتة إلى أن الشراكة مع صندوق تحيا مصر مستمرة منذ زمن، والوزارة تفخر بها، على ثقة أن الجهود المشتركة ستؤدي إلى تحسين مؤشرات التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن الحمل أكبر وأكثر من أن يقوم به طرف واحد، فالشراكة سمة الدول المتقدمة، فالجميع يتشارك ويتسابق للتعاون، والجهود مستمرة تحت إشراف رئيس الجمهورية، وبإشراف مستمر من رئيس الوزراء، وحرصه على أن موضوعات الحماية الاجتماعية تكون على رأس أولويات الحكومة.