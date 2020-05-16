ارتفاع حصيلة "الأهلي" و"مصر" من شهادات الـ15% إلى 137 مليار جنيه

ارتفعت حصيلة بنكي الأهلي ومصر من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15% في نهاية الأسبوع الماضي، إلى 137 مليار جنيه.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة البنك من شهادات الـ15% بلغت 43 مليار جنيه، جرى شراؤها من خلال الوسائل الإلكترونية سواء الاتصال بخدمة العملاء أو البريد الإلكتروني أو تطبيق واتساب أو الإنترنت البنكي.

وأكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، أن البنك جمع حصيلة بلغت 94 مليار جنيه من شهادات الـ15% منذ طرحها بالسوق في أواخر مارس الماضي وحتى الآن.

كان بنكا الأهلي ومصر طرحا في 22 مارس الماضي شهادات ادخارية ذات عائد ثابت نسبته 15% ولمدة سنة وتوزع عائدها شهريا، وحدد البنكان الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية لشراء تلك الشهادات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الفروع في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية تطبيق تعليمات اتحاد بنوك مصر بإلزام جميع العملاء والمترددين على مقرات البنوك وفروعها بارتداء الأقنعة الطبية الواقية للوجه أو الكمامات، غدا، في إطار الإجراءات والتدابير التي تتخذها البنوك للوقاية من تفشي فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المصري.