إزالة 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، بالتنسيق مع مسؤولي الجهات التنفيذية بمجالس المدن بمراكز طنطا والمحلة وسمنود وكفر الزيات، من تنفيذ سلسلة من حملات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن ودوريات الشرطة لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين بنطاق قرى ومراكز المحافظة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء محمود عيد، حكمدار مديرية الأمن، يفيد بشن سلسلة حملات إزالة تعديات على أراضي الزراعية وأملاك الدولة على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات.

وأسفرت الحملات الأمنية عن تحرير47 مخالفة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية والري والأوقاف على مساحة 5 أفدنة، فضلا عن إزالة أسوار تعديات بطول 3 كيلو مترات بنطاق قرى مركزي السنطة وكفر الزيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحررت المحاضر اللازمة وآخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع والمخالفات المشار إليها وإحالتها للنيابة العسكرية.