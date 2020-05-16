محافظ الشرقية يُشيد بالتزام سائقي وركاب موقف الأحرار بإرتداء الكمامة

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موقف السيارات العمومي، بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق، حيث شهد فور دخوله الموقف خضوع جميع سيارات الأجرة لأعمال التطهير والتعقيم من الداخل والخارج، بمعرفة عمال مديرية الزراعة بالشرقية كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا، مشيدا بالتزام الجميع بإجراءات الوقاية.

واطمأن المحافظ، على التزام كل من رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومدير الإدارة العامة للمواقف، بوضع اللوحات الإرشادية والمدون عليها عقوبة عدم التزام السائق والركاب بالمواقف، مؤكداً على عدم السماح بتسيير السيارات إلا بعد التأكد من تطهيرها وتعقيمها من الداخل والخارج، وكذا ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية.

وكلف محافظ الشرقية، مدير إدارة المواقف، بوضع خطة عمل لموظفي المواقف تهدف لعدم تواجدهم بمكاتبهم، قائلا "الكل ينزل وينتشر في كل المواقف بنطاق المحافظة"، موجها بضرورة تبديل العمل بين العاملين في المواقف المختلفة لإحكام الرقابة والسيطرة على غير الملتزمين وتحصيل الغرامات المالية على المخالفين طبقا للقرار الصادر في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما كلف المحافظ، مدير إدارة المرور بشن حملات مفاجئة بالأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق لضبط السيارات والأتوبيسات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية وسحب رخص القيادة، ولا يتم استرداد الرخصة إلا بإيصال تحصيل الغرامة المقررة.