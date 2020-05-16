عاجل.. وصول طائرة جدة لمطار مرسي علم وعلى متنها 306 مصريين

وصلت منذ قليل، مطار مرسي علم الدولي، رحلة طيران قادمة من جدة، وعلى متنها 306 من المصريين العالقين في السعودية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بالتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة لاستقبال العالقين في الخارج.

كان في استقبال الطائرة مسؤولون من مطار مرسى علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

ومن المقرر وصول رحلة طيران أخرى مساء اليوم، قادمة من دبي وعلى متنها 270 مصريا من العالقين في الإمارات.

ومن جانبه أشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح صحفى، أن جميع الركاب وطاقم الطائرة سيتم إخضاعهم للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي والطب الوقائي، مع تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، قبل نقلهم إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا تحت إشراف طبي كامل، ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.