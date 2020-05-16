مميش: قناة السويس لم تتأثر بكورونا.. واستكمال المشروعات القومية إعجاز

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة السابق، والمستشار الحالي لرئيس الجمهورية لمشروعات القناة والموانيء البحرية، إن قناة السويس لم تتأثر من أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها نظمت العمل فيها، وعملت على حماية المرشدين، لمنع انتقاله من أي سفينة تمر إلى المرشدين أو العاملين بالقناة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "الآن"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "محصلش أي حاجة من عبور السفن في قناة السويس".

ووجه الشكر للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على إطلاق اسمه على أكبر وأحدث كراكة في الشرق الأوسط، أمس الجمعة: "مسألة الحصول على هذه الكراكات كانت صعبة جدًا، والجميع عمل ليلًا نهارًا للحصول على عقد تدريب، عقد صيانة، وعقد بناء، والمفاوضات كانت صعبة".

وتابع، أن الكراكات لن تعمل في هيئة قناة السويس فقط، لكنها ستعمل في جميع البحيرات والمجرى الملاحي لنهر النيل، من أجل صيانتها، لتنمية البحيرات واستغلالها بالشكل الأمثل للحصول على الثروة السمكية والبترولية، مثلما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن استمرار مصر في المشروعات القومية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا معجزة: "العالم كله توقف اقتصاديا، وحصل شلل في الفكر بتطوير الاقتصاد، وبلدنا شغالة ليل ونهار، والرئيس بيروح بنفسه يفتتح المشروعات".