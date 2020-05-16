هنجاريا ترفع تدريجيا حالة العزل في بودابست

أعلنت الحكومة الهنجارية أنها سترفع قيود العزل العام في العاصمة بودابست اعتبارا من يوم الإثنين، أي بعد أسبوعين من رفع الحظر في بقية أنحاء البلاد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكتب رئيس الوزراء الهنجاري، فيكتور أوربان عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، اليوم: "الحكومة سترفع قيود العزل العام في بودابست اعتبارا من يوم الإثنين، أي بعد أسبوعين من رفع الحظر في بقية أنحاء البلاد".

وأضاف أوربان في تسجيل مصور: "بات واضحا أننا تمكنا من الحد من انتشار الوباء في بوادبست أيضا، لذلك يمكننا الانتقال إلى مرحلة الدفاع الثانية في بوادبست كذلك، وبحذر سنرفع الحظر".