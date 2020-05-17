"أوردر" و50 جنيها.. حكاية أول لقاء بين عادل إمام وفريد شوقي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، وتتزامن العام الحالي مع مئوية ميلاد وحش الشاشة الراحل فريد شوقي، حيث جمعت بينهما على مدار سنوات طويلة علاقة قوية، تجسّدت في أعمال فنية مشتركة بينهما وتصريحات إعلامية عن بعضهما البعض.

في لقاء تلفزيوني سابق، كشف الراحل فريد شوقي عن رأيه في الزعيم عادل إمام، وصفه بـ"منتهى الذكاء والثقافة"، حيث استطاع أنَّ يطوّر نفسه وأنماط الشخصيات التي يقدمها دون أن يحصر نفسه في نمط معين حتى أصبح نجم كبير.

أول لقاء بين الزعيم والراحل فريد شوقي

وفي حوار سابق للزعيم عادل إمام، وصف أول لقاء بينه وبين الراحل فريد شوقي، حين كان طالبًا صغيرًا وبعد مشاركته في أحد المسرحيات مع الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار، لم يكن حينها يعرفه أحد وتفاجأ بتلقيه "أوردر" بالحضور إلى مكتب فريد شوقي دون أن يعرف السبب.

يصف الزعيم الموقف حينها بقوله: "عمري ما شوفته قبل كدة.. كان أول مرة أشوفه، دخلت المكتب كان قاعد ورحب بيا وقالي أهلا يا عادل استغربت إنه عارف اسمي".

ووقع الزعيم عقد الفيلم الجديد الذي أنتجه الفنان فريد شوقي، كان عقد الفيلم وقتها بـ50 جنيها، "أنا وافقت طبعا ماجريتش ورا الفلوس".

أعمال فنية جمعت بينهم

في عام 1979، شارك كلا من الزعيم عادل إمام والراحل فريد شوقي في فيلم "الخدعة الخفية"، وهو فيلم مصري روائي كوميدي مليء بالمغامرة والغموض، من بطولة عادل إمام بدور سامي وهدان، وناهد شريف بدور شهيرة، وفريد شوقي بدور العقيد كمال.

تدور أحداث الفيلم، حول انتشار خبر وفاة العالم المصري "رؤوف" بعد اختفائه، إلا أن ابنته شهيرة تتعاون مع الصحفي سامي وهدان بحثًا عن أبيها، ليجداه مختفيا في بيروت خوفًا على أوراق سرية تشمل مجمل أبحاثه تريد عصابة أن تسرقها منه.

"رجل فقد عقله"، فيلم من بطولة فريد شوقي وعادل إمام وسهير رمزي وكريمة مختار، وفي هذا الفيلم اتضحت قدرة الراحل فريد شوقي على تمثيل الدور الكوميدي.

وتدور أحداث الفيلم حول أحد رجال الأعمال الكبار واسمه "أحمد"، له علاقات نسائية كثيرة ويبرر لأولاده السبب في هذه العلاقات النسائية أنَّ زوجته فهيمة "كريمة مختار" لم تعد صغيرة وتهمل نفسها ولا تحاول أن تتزين له وتهتم بمنزلها أكثر من اللازم، في إطار درامي كوميدي.