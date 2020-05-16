عيسى يعود للعمل مع رانيا في الحلقة 23 من مسلسل حب عمري

على الرغم من براءته من تهمة قتل ياسر(محمد عادل)، إلا أن فرحة عيسى (هيثم شاكر) بالبراءة لم تدم طويلا بعدما جاءت إليه والدة ياسر (عبير منير) لتخبره بتأكدها من أنه القاتل في أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل حب عمري.

ملخص الحلقة 23 من مسلسل حب عمري

تقابل رانيا (منة فضالي) عيسى لتخبره ليعود إلى العمل في الشركة مرة أخرى، إذ إنها أصبحت وحيدة وسارة أصبحت جزءا من الشركة وياسر توفي، ويجب أن يعود للعمل معها ولا يهتم برأي والدتها لأنها لا تعرفه مثلما تعرفه هي.

وأثناء جلوس المحامي سالم مع سارة ليخبرها بحجم التركة التي تركها ياسر، يخبرها بعرض رانيا عليها بأن تبيع حصتها لها بـ7 ملايين جنيه إلا أنها ترفض وتقبل فقط لبيعها لرانيا بـ15 مليون جنيه.

يخبر سالم (شريف أبو هميلة) رانيا بالمبلغ الذي اشترطه سارة، لترفض بالطبع وتحدد مبلغ 10 ملايين جنيه فقط نظير بيع حصتها في شركة ياسر، لتوافق سارة على ذلك بعدما تيقنت من أن رانيا ووالدتها لهما الحق في إدارة كل شيء.

ويلتقي عيسى برانيا ويخبرها بأنه مستعد للعمل لديها لأنها الوحيدة التي وقفت بجانبه في أزمته وليست مثل سارة التي تخلت عنه في لحظة وباعته من أجل الفلوس.

وتفرح سارة بعودة عيسى للعمل في الشركة إلا أنها اكتشفت أنه يكرهها ولا يطيق الجلوس معها، لتتقين من أنها خسرته بالفعل.

يقابل وسيم (تامر فرج)، مريم (هاجر الشرنوبي) ويخبرها بأنه يحبها ولا يستطيع الاستغناء عنها، إلا أنها لا تستطيع الاستمرار في زواج بالسر دون علم زوجته داليا (ديانا هشام) والتي استمعت إلى كل شيء بعدما شاهدتهما معا في المطعم.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.