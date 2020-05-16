أحمد فلوكس ينشر صورا مع أفراد الأمن بعد التصالح

نشر الفنان أحمد فلوكس صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مع أفراد الأمن الذين نشبت بينهم مشاجرة، وتسرب مقطع مصور منها، أظهر فلوكس يعتدي على فرد الأمن داخل تجمع سكني بمدينة الشيخ زايد، وتم تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان فرد الأمن قد منع فلوكس من الدخول، كونه ليس من سكان الكمبوند، وتطور الأمر بين الطرفين إلى تحرير محاضر رسمية، ومثل الفنان أحمد فلوكس أمام النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتهت أزمة فلوكس مع إدارة الكومباوند بالتصالح، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مالكة كومباوند الليجريا "اللي حصل مع فلوكس بيحصل مرات عديدة، لكنه أخذ صدى لأن أحمد فنان معروف، وباختصار هو مايعرفش إن الإجراءات اللي كانت موجودة اتغيرت".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة: "أحمد بيدخل لأصدقائه ومعانا بقاله فترة طويلة، وعميل بنتشرف بيه، واللي حصل سوء تفاهم بسيط، وانتهى في الآخر إن الطرفين اتراضوا أستاذ أحمد والأمن، وبشكر أستاذ أحمد على سعة صدره وحصل خير وهو مرهق بقاله يومين ثلاثة".