بني سويف تستعد لتسلم مشروعات طلاب التعليم الفني بإجراءات مواجهة كورونا

أعلنت سهام يوسف عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، بدء استلام المشروعات البحثية الورقية والإلكترونية من طلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني الزراعي والتجاري والصناعي، غدا الأحد، وحتى الخميس 4 يونيو المقبل.

وأوضحت "يوسف" أن المديرية نفذت توجيهات المحافظ وتعليمات الوزارة في توفير كافة سبل الراحة والتيسيرات اللازمة لتسليم المشروعات ورقيًا، بجانب توفير روابط للدعم الفني والاستفسارات الخاصة بتسليم المشروعات البحثية إلكترونيًا، حيث تم تدرريب المعلمين على التعامل مع الوسيلتين التي أتاحتهما الوزارة لتسليم الأبحاث.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند تسليم للمشروعات البحثية ورقيًا بالمدارس، في إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة كورونا.

وأكد المحافظ خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، المتابعة الميدانية لمراجعة الالتزام بالقرارات والإجراءات الوزارية، وتلافي أوجه القصور أولًا بأول حرصًا على مصلحة الطلاب، وتيسيرًا على على الطلاب وأولياء الأمور.