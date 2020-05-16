حجز 5 من العائدين من الخارج بعزل مستشفى مدينة بني سويف

أعلن مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، حجز 5 من العائدين من الخارج داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية للبنات في بني سويف، اليوم، بعد أن أظهرت نتائج تحاليلهم الأولية "الرابد تست" احتمالية إصابتهم بفيروس كوروما المستجد.

وأشار المصدر إلى أنه فور وصول الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج فجر اليوم، جرى إخضاعهم للكشف الطبي وقياس درجة الحرارة واختبارات سريعة لفيروس كورونا.

واستقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فجر اليوم، الفوج الأول من المصريين العالقين العائدين من الإمارات وعددهم 150 شخصا، لدى وصولهم إلى المدينة الجامعية "بنين" التي جرى تجهيزها لاستقبال 1205 مصريين من العائدين من الخارج.