تفاصيل استقبال أول فوج للعائدين من الخارج بمدينة بني سويف الجامعية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، منذ قليل، الفوج الأول من المصريين العالقين العائدين من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وعددهم 150 شخصا، عند وصولهم للمدينة الجامعية "بنين"، التي تم تجهيزها لاستقبال 1205 مواطن مصري من العائدين من الخارج.

ورحب محافظ بني سويف ورئيس الجامعة بالعائدين، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات الوقائية والتطهير لكل المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحراري، وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم، وتسليم هدايا للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، بالاضافة الى تسليمهم حقائب الوقاية الشخصية.

وأشار محافظ بني سويف، إلى توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة، ووسائل الترفيه والرياضة، ودعم المدينة بالإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

وفي إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، التي تنفذها الحكومة، وفق خطة محكمة تضم كل الجهود الرسمية وغير الرسمية.

وأكد محافظ بني سويف، على أن المحافظة أعدت خطة محكمة لتجهيز المدينة على أكمل وجه، قائلا: "وضعنا خطة محكمة ومتكاملة أشرفت عليها بنفسي، ومن خلال فريق عمل يضم كل الجهات المعنية من الجامعة، والتضامن بجانب فريق عمل متكامل من ديوان عام المحافظة، برئاسة نائب المحافظ، وتابع الفريق ميدانيا، وعلى مدار الساعة كل الترتيبات والتجهيزات، وتم تلافي الملاحظات وتوفير المتطلبات أولا بأول".

ولفت محافظ بني سويف، إلى دعم المدينة بمبردات المياه التي تم توفيرها لكل المباني المجهزة، وسخانات المياه، وشنط المستلزمات الوقائية، التي تم تسليمها للعائدين فور وصولهم للمبنى، وبوابة التعقيم الخارجية، ووسائل الترفيه والتسلية كشاشات التليفزيون والرياضة، كتوفير أجهزة جيمانيزيوم، وصالات الطعام التى تمت مراعاة الإجراءات الوقائية بها، وتوفير مخزون مناسب من المواد الغذائية، وغيرها من التجهيزات، التي وفرتها المحافظة، بالتنسيق مع التضامن والمجتمع المدني والجامعة.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أنه تم تعقيم وتطهير المدينة الجامعية بمعرفة الطب الوقائي بمديرية الصحة، لافتاً إلى أنه تابع بنفسه تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، بداية من مسار وصول المواطنين للمدينة والإجراءات التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات عبر بوابة تعقيم، مرورا بصالات ومداخل الغرف، حيث تم وضع أدوات ومتطلبات التعقيم والإرشادات اللازم اتباعها.

وأكد المحافظ، على أنه تم وضع نظام متابعة على مدار الساعة، ليتابع المدينة طوال فترة إقامة المواطنين بها، وهي المدة المقررة للعزل الصحي، حتى يتم توفير أية مستجدات أو التعامل السليم، مع أية تطورات صحية للمصريين العائدين من الخارج، مؤكدا على أنهم في أولوية اهتمام الجهاز التنفيذي، حتى يخرجوا من العزل الصحي في أفضل حال.

وطالب محافظ بني سويف، المصريين بضرورة اتباع قواعد وإجراءات الوقاية، والالتزام بها بكل حزم، وأنهم في حال حدوث أي مستجدات يجب عليهم الإبلاغ فورا، حرصا على صحتهم وصحة كل النزلاء، مؤكدا أن الدولة بكل أجهزتها تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كل سبل الراحة وكل ما يلزم أبناء مصر، مشيرا إلى تكليفات والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لكل المحافظين في هذا الشأن.