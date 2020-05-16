علي ربيع ومصطفى خاطر يفتتحان مشروع عربة كبدة في الحلقة 23 من عمر ودياب

تبدأ أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل عمر ودياب، بمحاولة الثنائي إقناع خال علي ربيع بضرورة عمل مشروع لتسديد ديونهم، ورغم رفضه في البداية لكن مصطفى خاطر يخطف حقيبة الأموال ليضغط عليه بالموافقة على عمل المشروع.

ويذهب علي ربيع والفنان محمد محمود إلى تاجر السيارات لسداد أقساط ديونهم من أجل استعادة الشقة، ويتسلما منه وصلا بسداد القسط في إطار درامي ساخر ليبلغهم في البداية صعوبة رحيله عن شقتهما.

ويطلق الثنائي بالاشتراك مع خال عمر مشروعهم الخاص بفتح عربة كبدة وسجق في منطقة من التجمعات الجديدة وبسبب غبائهم يهرب الكثير من الزبائن، وتأتي إدارة الحي التي تحاول معرفة أوراقهم ويحاولون إقناعهم حتى يبدأ محمد محمود عمل "سندوتش" لمفتش الحي الذي يعطس بمجرد تناوله فيهرب الجميع.

ويمرض الفنان محمد محمود ويرقد بالفراش ويحاول علي ربيع ومصطفى خاطر تخليص أوراق عربة الكبدة والسجق.

ويعرض مسلسل "عمر ودياب"، على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.