إجراءات احترازية وكمامة إلزامية.. محاكم القاهرة تعود للعمل بعد العيد

تعود الدوائر الجنائية والمدنية بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل من أول يونيو المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر على أن تعمل دوائر الجنايات لمدة 4 أيام أسبوعيًا في كل دور انعقاد.

ووفقًا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، فإن الدوائر المدنية والأسرة ونقض الجنح ستعود أيضا للعمل مع بداية يونيو وستنعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء أسبوعيًا.

وتقرر أنَّ يكون لكل رئيس دائرة الحق في تنظيم الجلسة بالشكل الذي يراه مناسبًا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التكدس والزحام، وتحقيق مسافة التباعد المناسبة في قاعة المحكمة، على أن يكون ارتداء الكمامات إلزاميًا لمرتادي دور المحاكم وقاعات المحاكمات، ويقتصر حضور الجلسات على أصحاب الشأن والمحامون فقط.

وتتضمن الإجراءات التي أقرتها محكمة استئناف القاهرة، ضرورة تعقيم قاعات المحاكم يوميًا وأن يتولى حرس المحاكم التاكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات دخول المحاكم والقاعات.

وقالت مصادر قضائية، لـ"الوطن"، إنَّ دوائر الجنايات ستنعقد بشكل كامل خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة، موضحة أنَّ الفترة السابقة التي تم تعليق العمل فيها وتأجيل انعقاد الجلسات إداريًا قد أدى لتأجيل آلاف القضايا إداريًا لآجال تالية.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، الأسبوع الماضي، عودة العمل بالمحاكم بعد إجازة عيد الفطر تدريجيًا، كما اجتمع وزير العدل برؤساء الهيئات القضائية الأسبوع الماضي لبحث عودة عمل المحاكم والإجراءات الاحترازية التي ستتخذ مع بدء عودة عمل المحاكم.