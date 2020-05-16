تفاعل الجمهور مع مسلسل "البرنس": "تسلم إيدك يا رضوان"

تفاعل ردواد مواقع التواصلمع حلقة اليوم من مسلسل "البرنس"، بعد ضرب رضوان لياسر وفتحي، عندما عرضا عليه 3 ملايين جنيه.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على فيسبوك مشهد علقة "رضوان البرنس" لأخويه فتحي وياسر، وقد تفاعل معه الجمهور قائلين "تسلم إيدك يا رضوان"، "اضربهم وخد الـ 3 مليون".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.