بني سويف تستعد لامتحانات الثانوية العامة بخطة الوقاية من كورونا

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، والتي ستبدأ في 7 يونيو المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 19 ألف و812 طالبًا وطالبة، موزعين على إجمالي 60 لجنة، بواقع 52 لجنة أساسية، و8 لجان احتياطية.

وشدد محافظ بني سويف على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية قبل وأثناء الامتحانات، والتي تعقد هذا العام في أجواء مختلفة وفي ظروف استثنائية عن الأعوام السابقة، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أنه بالتعاون مع المديرية، تم وضع خطة لتطهير وتعقيم مقار لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية، من خلال تشكيل لجان مسؤولة عن تطهير وتعقيم مقار اللجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية علي مستوى المديرية والادارات التعليمية السبع.

وأوضح "غنيم" ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبًا فقط هذه العام، بدلًا من 20 طالبًا.

كما أشار المحافظ إلى القرار الذي أصدره بتشكيل لجنة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسته، لوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات، والعمل على وضع السيناريوهات والحلول المختلفة لها، إضافة إلى وضع خطط تأمين لجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل أسئلة وكراسات الامتحانات واتخاذ الإجرءات اللازمة لتأمينها.

من جانبها، استعرضت سهام يوسف وكيل الوزارة عددًا من الخطوات والإجراءات التي قامت بها المديرية، والمتعلقة بتجهيزات مقار اللجان، وكذلك تأمين اللجان، وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة، وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان، وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

وأوضحت أنه تم تجهيز مدرسة محمد متولي الشعراوي الابتدائية بنات، لتكون مركز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز وتسليم 424 صندوقًا لنقل الأسئلة إلى المطابع المعنية، والاستعانة بما يقرب من 100 عضو للمشاركة بأعمال المركز خلال سير الامتحانات.

وذكرت وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان، ومتابعة سير الامتحانات وتجهيز الاستراحات للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، مشيرة إلى مناقشة آليات والموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون التى تم توقيعها والمزمع توقيعها مع مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء، لضمان كافة إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الامتحانات، وتوفير المتطلبات كل في اختصاصه.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من صياغة بنود وتفاصيل البروتوكولات، ويتم حاليًا التنسيق لتوقيعها واعتمادها من المحافظ.