حملات مكثفة لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن جميع رؤساء المراكز والمدن تواجدوا بالمواقف المنتشرة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية، وتعقيم السيارات.

كما تابع رؤساء المراكز توافر كميات كافية من الكمامات لبيعها للمواطنين بالمواقف بسعر جنيهين للكمامة الواحدة، فضلًا عن وضع لوحات وبانرات إرشادية لإعلام المواطنين والركاب بضرورة الالتزام بتنفيذ القرار وارتداء الكمامات الواقية تجنبًا للمساءلة القانونية، وذلك في إطار الحرص على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة تواجد لجان للمتابعة الميدانية، للمرور على المواقف حتى توقيتات الحظر، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة والإدارة العامة للمواقف.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بالمرور اليومي على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تكثيف المتابعة والرقابة على محال بيع المواد الغذائية والمجازر والأسواق التجارية، مشددًا على سرعة حل شكاوى المواطنين اليومية وتوفير الخدمات اللازمة لهم.