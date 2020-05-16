مصرع تاجري مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية

قالت وزارة الداخلية إن عنصرين إجراميين من المتاجرين بالمواد المخدرة لقيا مصرعهما، خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالإسماعيلية، وتم ضبط 1.5 كيلو جرام لمخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر بحوزتهما.

وأوضحت الداخلية، فى بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصرين شديدى الخطورة (عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكم جناية من بينها 9 أحكام بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 5 قضايا - مُقيم دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وأحد أعوانه - مُقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) بالإتجار فى المواد المخدرة "هيروين" مُتخذان من منطقة (طريق جنيفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية) مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما من خلال العديد من الأكمنة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى اقترابهما مُستقل كل منهما دراجة نارية ومشاهدتهما لأحد الأكمنة بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وعلى الفور أحكمت القوات السيطرة وتم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على (1.5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – رشاش متعدد - بندقية آلية - طبنجة - عدد 295 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 3 ميزان حساس - 3 هواتف محمولة).  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.