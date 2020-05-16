الحلقة 23 من لعبة النسيان.. نادر يهدد حاتم بقضية مخدرات قديمة

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 23 من مسلسل لعبة النسيان، والتي بدأت بمفاجأة وجود علاقة غامضة بين نادر (علي قاسم)، شقيق أمجد، والطبيبة النفسية بهيرة (إنجي المقدم).

وكشفت الأحداث حوارا دار بين نادر وبهيرة حول منع رقية، من استعادة ذاكرتها الماضية على الإطلاق.

كما اتضح وجود علاقة غامضة أيضًا تربط نادر والمصور حاتم (باسل الزارو)، حيث هدد الأول، الأخير، بفضحه وكشف أمره حول تورطه في قضية مخدرات قديمة، إذا حاول التعرض لعائلة الشيال.

مسلسل لعبة النسيان، يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.