اتهام "رقية" بالشك مرة أخرى في الحلقة 21 من لعبة النسيان

مفاجأة جديدة بدأت بها أحداث الحلقة 21 من مسلسل لعبة النسيان، حيث أرسل حاتم (باسم الزارو) صورة تجمع رقية (دينا الشربيني) وعمرو (أحمد داوود) لعائلة الشيال، حتى يشكوا في أمر خيانتها مجددا.

وتحاول "رقية" الدفاع عن نفسها، والكشف خلف حقيقة "حاتم" الذي يطاردها ويهددها بنشر صورهما سويًا.

مسلسل لعبة النسيان

يعرض المسلسل على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.