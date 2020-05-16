فيديو.. 200 ألف مشاهدة لـ"علقة موت" رضوان البرنس لإخوته في أقل من ساعة

احتل مشهد انتقام "رضوان البرنس" للفنان محمد رمضان تريند "تويتر"، بعد عرض الحلقة تلفزيونيا، حسبما أعلن محمد رمضان على حسابه الشخصي على "إنستجرام" .

وتفاعل الجمهور مع المشهد، حيث حقق مايقرب من 200 ألف مشاهدة على "اليوتيوب" فى أقل من ساعة.

في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث يتشارك رضوان البرنس في العديد من العلاقات الأسرية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متوليا مسئولية الجميع.

مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وإدوارد وريم سامي وأحمد داش ومن قصة وإخراج محمد سامي.