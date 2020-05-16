رضوان البرنس يتصدر "تويتر".. ومعلقون: "بردت نار مصر كلها"

تّصدر هاشتاج "رضوان البرنس"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي يُجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، في مسلسل "البرنس" الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، على شاشة "DMC"، عقب حلقة اليوم، نتيجة تأثر مشاهدي المسلسل بأولى خطوات رضوان للثأر من أشقائه الذي قتلوا ابنه وزوجته، وقاموا برمي طفلته في الشارع عقب دخوله السجن.

وأعرب مشاهدو المسلسل، عن سعادتهم بما فعله رضوان في أشقائه وخاصة الفنان أحمد زاهر، الذي يُجسد شخصية "فتحي"، فتأثر المشاهدين بأحداث المسلسل، جعل أحد المعلقين يقول: "أنا كنت بضرب مع رضوان، أخيرا يا رضوان بردت نار مصر كلها، عاش يا رضوان يا برنس، فشيت غلي و غل كل أسرة متابعاك يا رضوان والله عاش يا برنس".

فيما علق أحد المواطنين بشكل كوميدي، على أحداث المسلسل، واضعًا صورة محمد جمعة، الذي يُجسد شخصية سائق الميكروباص والذي يُخبئ ابنة رضوان "مريم" في منزله، وقال: "مفيش حد رافع لي ضغطي في المسلسل إلا أنت، يا عم ما تديله بنته وتخلصنا بقى"، فيما قال آخر: "عاش يا رضوان، الواحد كده هييجي عليه العيد وهو مبسوط وحاسس إنه أخذ بثأرة".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجيي.