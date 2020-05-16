فيديو.. رضوان يلقن أخويه "علقة موت" في الحلقة 23 من مسلسل البرنس

شهدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس المذاع على قناة DMC طوال شهر رمضان بعد الإفطار، بداية انتقام رضوان من أشقائه.

ملخص الحلقة 23 من مسلسل البرنس

بدأت أحداث الحلقة عندما ذهب ياسر "محمد علاء" وفتحي "أحمد زاهر" إلى منزله بعد خروحه من السجن، بهدف إرضائه، وإعطائه ضعفي ميراثه لإنهاء الخلافات.

وطلب فتحي من ياسر أن يذهب لرضوان وإعطائه الشيك، وظل هو في السيارة لكن بمجرد أن بدأ يتحدث، حتى لقن رضوان "علقة موت" لياسر وفتحي أمام أهل الحارة، وتحدث رضوان لشقيقه وقال أنه سيتركهم على قيد الحياة حتى يجد ابنته مريم، بعد أن يجدها فإنهما في عداد الأموات.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات في تمام الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.