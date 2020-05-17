الظهور الأول لـ"شريف خير الله" بدور "إبراهيم الشرنوبي" في "النهاية"

ظهر الفنان شريف خير الله، فى الحلقة الـ23 من مسلسل "النهاية"، للفنان يوسف الشريف، الذي يُعرض ضمن موسم دراما 2020.

وجسد دور الممثل إبراهيم الشرنوبي الذى يحاول أن يدل محمود عبدالمغني ليكمل تحقيقه الصحفي.

تدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.