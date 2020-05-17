في عيد ميلاده.. 5 أعمال فنية نادرة شارك بها الزعيم عادل إمام

يعد الفنان عادل إمام واحدا من كبار فناني مصر والوطن العربي، ويعتبر من الفنانين الاستثنائيين في العالم الذي استطاع أن يحافظ على مكانته الفنية ونجاحه على مدار مشواره الفني الممتد لخمسين عاما.

وتظل أعمال الفنان عادل إمام خالدة في ذاكرة الجمهور في الوطن العربي إلا أنه هناك بعض الأعمال النادرة التي شارك بها الزعيم عادل إمام وبالأخص في بداية حياته الفنية، وفي عيد ميلاده تستعرض "الوطن" 5 أعمال نادرة في تاريخ الفنان عادل إمام.

فيلم سيد درويش

في عام 1966 تم عرض الفيلم السينمائي "سيد درويش" والذي يسرد قصة حياة الموسيقار سيد درويش منذ ولادته وأهم المحطات في حياته الفنية.

وجسد خلال أحداث الفيلم الفنان كرم مطاوع شخصية سيد درويش، وشارك الفنان عادل إمام خلال أحداث الفيلم في بداية مشواره الفني بتجسيد إحدى الأدوار الصغيرة.

مسلسل الفنان والهندسة

عام 1969 قدم الفنان عادل إمام أولى تجاربه في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الفنان والهندسة" وجسد شخصية "سعيد" والمسلسل للمخرج محمد فاضل ومن تأليف على سالم.

وشارك "الزعيم" بطولة المسلسل كل من أشرف عبد الغفور، مديحة حمدي، أشرف عبد الغفور وجمال إسماعيل.

فيلم رضا بوند

عام 1970 تم تحويل المسلسل الإذاعي "رضا بوند" إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم والذي يعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنان محمد رضا، والفيلم من تأليف عبد الرحمن شوقي وإخراج نجدي حافظ.

وشارك الفنان عادل إمام في أحداث الفيلم بتجسيده لشخصية "صلاح عيد"، وشارك في بطولة الفيلم شويكار، محمود المليجي، صفاء أبو السعود ونبيلة السيد.

فيلم عندما يغني الحب

عام 1973 تم عرض الفيلم السينمائي "عندما يغني الحب" البطولة السينمائية الأولى للمطرب هاني شاكر، من تأليف عبدالعزيز سلام وإخراج نيازي مصطفى.

وشارك الفنان عادل إمام في الفيلم مجسدا شخصية "منير" وشارك في بطولة الفيلم كل من صفاء أبو السعود، يوسف فخر الدين، عمر خورشيد ونبيل بدر.

المسلسل الإذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة

عام 1974 قدم الفنان عادل إمام تجربته مع الدراما الإذاعية الوحيدة بمشاركة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بالمسلسل الإذاعي "أرجوك لا تفهمني بسرعة".

والمسلسل من تأليف الكاتب محمود عوض وإخراج محمد علوان، وشارك في بطولة المسلسل نجلاء فتحي، ماجدة الخطيب، عماد حمدي وسمير صبري.