برلمانية تطالب بتطبيق الغرامة الفورية على كسر الحظر بدلا من المحاضر

قالت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن المواطن شعر بشيء من الراحة عندما تم تقليص ساعات الحظر ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت أبو السعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المصريين ليس لديهم الوعى والثقافة اللازمة لمواجهة الخطر الحقيقى فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا.

وطالبت أبوالسعد بتطبيق الحظر الشامل: "الناس معندهاش الثقافة والوعى أننا فى خطر حقيقى ولذلك أنا مع الحظر الشامل".

واقترحت أبوالسعد أن يتم تغريم المواطنين الذين يخرقون الحظر بشكل فورى، كون ذلك سيجعل المواطنين أكثر التزاما: "عندنا معتقدات موروثة لا يمكن مواجهتها.. أهلى بيكلمونى وبيقولوا لى مستنينك فى العيد.. وأنا مش مع فكرة المحاضر للمواطنين ولكن نطبق غرامة فورية حتى ولو كانت بسيطة".

وأكدت أبوالسعد أن المصريين لهم ثقافة ومعتقدات يجب أخذها فى الاعتبار، فى ظل وضع إجراءات التعامل مع خطورة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها فى الحجر المنزلى الآن، موضحة أن أحد أفراد الأمن بالعمارة التى تسكن بها، أصيب بفيروس كورونا، الأمر الذى جعل القاطنين فى العقار يعزلون أنفسهم.