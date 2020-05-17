الديهي يصف قناة الجزيرة بـ"صوت تل أبيب"

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصدي الدائم لكل التنظيمات الإرهابية، مثمنًا مقتل 7 تكفيريين أثناء تنفيذ مداهمة في شمال سيناء، من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية، واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الإرهاب لم ولن يتوقف والأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل هؤلاء، مناشدًا وسائل الإعلام بتوحيد المفاهيم في الحديث عن التكفيرين، والاستمرار في تسميتهم بالإرهابيين التكفيرين الملاحدة.

وأوضح أنه لا يجب أن نبتعد عن وصف هؤلاء بكلمة الإرهاب على الدوام، مشددًا على أن القوات المسلحة دائمًا عند حسن ظن المصريين، مستنكرًا ما ذكرته قناة "الجزيرة" الإخوانية القطرية "الجيش المصري يعلن مقتل 13 شخصا"، مؤكدًا أن القوات المسلحة لم تقتل أشخاص وإنما تقتل إرهابيين تكفيريين قتلهم واجب وطني.

وتابع: "الجيش المصري لا يقتل إلا دفاعًا عن أرضه ووطنه، وعقيدة الجيش المصري الأصدق على مستوى جيوش الأرض، وقناة الجزيرة القطرية هي صوت تل أبيب".