الحلقة 23 من جمع سالم.. زينة تكتشف حقيقة وفاة عمها

شهدت الحلقة 23 من مسلسل جمع سالم، العديد من الأحداث، حيث ذهب الشيخ يوسف "محمد عادل"، وشقيقته الدكتورة مريم "زينة"، إلى جارهما القديم ليسألاه عن حقيقة وفاة عمهما، فأخبرهما بأنه لم يتوف وظل يتردد حتى وقت قريب على الأرض الخاصة بهما وبعد ذلك اختفى تمامًا، ثم طلب منهما الذهاب إلى المستشفى التي نقل لها عندما انهار المنزل، فذهب يوسف ومريم إليها، ولم يصل لأي معلومة عنه.

وتوجهت سارة "ملك قورة"، للإقامة عند الدكتورة مريم، لانشغال والدها بعد تعرضه لبعض الظروف والمشكلات، وهدد فوزي حرب "سامح الصريطي"، شريف "محمد علاء"، بأنه سوف يرفده من الشركة.

يناقش المسلسل قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم، التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل جمع سالم، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد شاهين، محمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.