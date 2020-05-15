يونس ينتقم من مجدي في الحلقة الـ22 من مسلسل جمع سالم

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل جمع سالم، العديد من الأحداث، حيث ضرب يونس "محمد شاهين"، وعذب مجدي "عادل عبدالرازق"، لكي ينتقم منه، بعدما تسبب في إجهاض شقيقته بالتبني هدير الديب، وورط أختها في الرذيلة، وقتل سيدة الفيلا.

وبعد هذا الضرب، اعترف مجدي، أنه لم يقتل سيدة الفيلا حيث أنه أثناء مراقبته للفيلا، كما طلب منه عباس "أحمد صيام"، شاهد ابنها يتشاجر معها، ثم خرج من الفيلا، وهو يشعر بالقلق والحزن الشديد.

ذهبت سامية "هاجر الشرنوبي"، وشقيقها وليد إلى منزل خطيبها السابق يونس محمد شاهين، لأخذ أموالها التي أعطتها له لشراء شقة من أجل الجواز بها، وعندما وجدها صابر "أحمد سلطان" شقيق يونس بالتبني، ووالده عباس "أحمد صيام"، تشاجرو معها، لأنها قدمت بلاغ ضد يونس.

ذهب الشيخ يوسف "محمد عادل"، وشقيقته الدكتورة مريم "زينة"، إلى جارهما القديم ليسألاه عن حقيقة وفاة عمهم، فأخبرهم أنه لم يتوفى وظل يتردد حتى قريبة إلى الأرض الخاصة بهم، وبعد ذلك اختفى تمامًا، ثم طلب منهم الذهاب إلى المستشفى التي نقل لها عندما أنهار المنزل عليهم، فذهب يوسف ومريم إليه، ولم يجدوا إلى أي معلومة عنه.