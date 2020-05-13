في الحلقة 19 من جمع سالم: زينة ترفض عرض فوزي حرب بالاعتذار

في الحقلة الـ19 من مسلسل جمع سالم، هدد فوزي حرب "سامح الصريطي"، الدكتورة مريم "زينة"، باتخاذ خطوات أخرى يمكنه من خلالها القضاء عليها وعلى أشقائها، إذا لم تقبل بعرضهم، وتقول لها ناهد "سلوى خطاب"، أن عليها الاعتذار عن إهانتها لهما أمام الجميع خلال المؤتمر الصحفي للمستشفى وتتنازل عن المشروع وعندما تنفذ ذلك سيدفعون لها المقابل المادي.

وترفض الدكتورة مريم هذا العرض، كذلك تذهب الشرطة إلى منزل الحاج عباس لتفتيشه، وهناك يتم السؤال من الضابط عن مالك الشقة التي يسكنها الشيخ يوسف "محمد عادل"، بعدما يذهب لتفتيشه ويعلم الضابط أنه شقيق يونس "محمد شاهين"، يتم القبض عليه.

ويتصل ابن الحاج عباس، بيونس ويخبره أن الشرطة تبحث عنه لذلك يجب عليه أن يختفي تمامًا، وتقوم الشرطة بعدها بالقبض عليه هو الآخر.

يناقش المسلسل قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة، بجانب كل من دلال عبدالعزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.