في الحلقة 21 من جمع سالم.. زينة تخبر والدتها وشقيقها بحقيقة فوزي حرب

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل جمع سالم، تحسن الحالة الصحية للدكتورة مريم "زينة"، بعدما تعرضت للإغماء بسبب تعاطيها المخدرات.

وأخبرت مريم والدتها بالتبني هاجر "دلال عبدالعزيز" وشقيقها يوسف "محمد عادل"، أن فوزي حرب "سامح الصريطي"، يخطط للنصب من خلال المستشفى الاستثماري، وذلك باستغلال أموال التبرعات، وأن ضميرها المهني لا يسمح لها بالسكوت عن هذه الجريمة.

وتطلب يسرا "هايدي رفعت"، من عماد الزواج منها والاعتراف بنجله بعدما تخبره أنها حامل، ولكنه يرفض لأنه في الأساس متزوج ثم يتعرض لحادث سيارة.

يذهب فادي للتقدم لسارة ويلتقي والدها في منزلها وتتغيب والدتها عن جلسة التعارف، ويخبر والد سارة فادي أن والدتها لم تحضر لأنها مريضة، إلا أن والدتها تخرج فيما بعد وتحرج سارة ووالدها أمام فادي.