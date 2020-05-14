مفاجآت جديدة تكشفها زينة في الحلقة الـ20 من "جمع سالم"

شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل جمع سالم، ذهاب كوثر "سلوى خطاب"، إلى الدكتورة مريم "زينة" للتوقيع على بعض الأوارق، وتفجر كوثر مفأجاة لـ"الشيخ يوسف" "محمد عادل" بأن عمهم قام ببيع أرض في الجيزة من الباطن بعد سقوط المنزل لأنه ظن أن مريم واشقائها توفوا.

وتكشف أحداث المسلسل أن من اشترى تلك الأرض فوزي حرب "سامح الصريطي"، ويخبر يوسف شقيقته مريم أنه سيواجه ويحصل على حقه لأنه يريد إصلاح ما أفسده في الماضي.

يرفض يوسف الابتعاد عن أشقائه مثلما نصحه أحد الضباط، لأن شقيقه يونس "محمد شاهين" لص ومريم متورطة في قضية أدوية ممنوعة.

يناقش المسلسل قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة، بجانب كل من دلال عبدالعزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.