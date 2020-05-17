مستشار المفتي: "تحيا مصر" الأولى بتوزيع الزكاة لامتلاكه قاعدة بيانات

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الديار المصرية، إن المؤسسات الخيرية مثل الأورمان وصندوق "تحيا مصر" يجوز إعطاء الزكاة لها، لأنها قانونية وتعمل من أجل خدمة هذا الوطن ومواطنيه، ولديها قاعدة بيانات للقرى الأكثر فقرا، وتعرف أماكن المحتاجين، ونعطي هذه الجهات القانونية الرسمية لأنها تعمل من أجل مصر.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "لدينا فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بإخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر لصندوق تحيا مصر، لأنه مخصص للوقوف بجانب الفقراء ولديه قاعدة بيانات ويعمل تحت بصر الدولة، ونخرج زكاة الأموال لتحيا مصر والمؤسسات المصرية التي تعمل من أجل المصريين".

وشرح عاشور أن إعطاء الزكاة لصندوق تحيا مصر، يعتبر توكيلا للصندق بإيصال الزكاة نيابة عن الشخص، خصوصا وأن صندوق تحيا مصر لديه قاعدة بيانات كبيرة.