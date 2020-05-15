الجندي يرد على فتوى الجماعة الإرهابية عن الزكاة: تخالف الكتاب والسنة

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على مزاعم مفتى الجماعة الإرهابية فى أوروبا خالد حنفى، وإطلاقه العديد من الفتاوى التحريضية الآن من أجل أن يوجه مسلمو أوروبا أموال زكاتهم إلى المراكز الإسلامية فى أوروبا وعدم توجيهها للدول العربية والمسلمة.

وقال الجندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هذه الفتوى تخالف فقه الأئمة رضى الله عنهم، وتخالف صريح الكتاب والسنة، لأن الآية القرآنية تقول "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"، وهذه الآية خلت من تحديد الزمان والمكان، وتتحدث عن مصلحة ما يسمى بالفقر وليس المكان الذى يتواجد فيه المذكي.

وأشار الجندي إلى أن الآية حددت مصلحة الفقير وليس مصلحة المكان، والأصل أن تخرج الزكاة من أغنياء القوم للفقراء لتحقيق المقصد التكافلي، وتقل الفوارق الطبقية وتحل المشاكل الاقتصادية، مضيفًا أن الله تعالى يقول "وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ"، وبالتالي لا يجوز انتقال حق ذوى القربى إلى أهل بلدة أخرى، وصاحب فتوى الجماعة ضال مضل ويخالف شرع الله عز وجل وكتابه وسنته.

وتابع: "المجتمعان الأوروبي والأمريكي فيه الكفالات التعليمية والصحية والغذائية، وبعض المسلمين العرب الموجودين هناك المتعطلين عن العمل يأخذون معونة البطالة تكفيهم للعيش والحياة، ومن يقول إن هناك مساكين فهو كاذب بمعنى الكلمة، وهناك طائفة معدودة وقليلة يسمون بالناس من هواة النوم في الشوارع، وهؤلاء غير مستحقي الزكاة من غير ذوى القربى".