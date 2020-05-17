أديب يطالب بتكرار تجربة شم النسيم في عيد الفطر: يوم الوعي ضد كورونا

طالب الإعلامي عمرو أديب بتكرار تجربة يوم شم النسيم خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وقال أديب خلال تقديمه حلقة السبت من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "يوم العيد هيبقى يوم الوعي زي يوم شم النسيم ويبدو أنه لن يكون مفتوح".

وأكد أديب أن البعض اعتبر عودة السياحة الداخلية كتصريح لهم للسفر خلال فترة الأعياد، محذرًا من تجمع المواطنين خلال فترة الأعياد المقبلة.

وتابع: "الأيام المقبلة الناس على بعضها والأيام اللي فاتت كمان وابتدينا نجيب حاجة العيد والناس اللي بتروح المخابز عشان تعمل الكحك ناس بتسافر بلادها وهل الموضوع مفتوح ولا مش مفتوح وممكن متبقاش فيه مواصلات عامة والأمر ليس سهلا".

وطالب أديب بأن يكون أسبوع العيد هو: "أسبوع الوعي الوطني"، مؤكدًا أن "الدنيا مش هتطير".

وحذر أديب من أن "الداخلية" لن تتهاون مع من يكسرون حظر التجول خلال الفترة المقبلة وستقوم بتحرير محاضر لهم لكسر الحظر.