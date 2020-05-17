هدية للزعيم.. طالب في تانية ثانوي ينحت تمثالا لعادل إمام: أعشقه

يحتفي الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ80 وقد حرص عدد من محبيه على تهنئته بعيد ميلاده عبر السوشيال ميديا، ولكن اختار الطالب عرفات محسن أن يحتفل بعادل إمام بطريقة مختلفة وهي نحت تمثال له.

وقال عرفات لـ"الوطن"، إن "عادل إمام فنان أعشقه جداً، واخترت أن أشتغل في هذا التمثال منذ شهرين واستغرق عمل أسبوع واحد فقط وقد استخدمت خامة الطين الأسواني وأتمنى أن يعجب التمثال الزعيم عادل إمام".

وينافس الزعيم في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "فلانتينو" بطولة داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.