"الاستثمار القومي" يحدد عائدات أموال صناديق التأمين البديلة بنسبة 10%

أصدر بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القرار رقم 5 لسنة 2020، الذي نص على أن يحدد العائد على إيداعات وأرصدة أموال صناديق التأمين البديلة والأموال المحولة منها لدى بنك الاستثمار القومي بنسبة 10% سنوياً، اعتبارا من 1\1\2020.

كما نص القرار رقم 6 لسنة 2020، على تعديل تاريخ سريان القرار رقم 14 لسنة 2019، الخاص بتحديد سعر العائد على أرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومي بنسبة 10% سنويا، ليصبح اعتبارا من 20\11\2019، بدلا من 25\8\2019.

ونشر القرار في الوقائع المصرية.