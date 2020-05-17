محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروعات التطوير والتجميل بالعاصمة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، أعمال تطوير الطرق بمدينة كفر الشيخ، لتيسير حركة السيارات والمواطنين، والاطمئنان على تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتفقد نور الدين، أعمال الرصف بطريق مبني التطوير التكنولوجي، مكلفًا رئيس المركز والمدينة، التنسيق مع مديرية الطرق لإنشاء اتجاهين للطريق، كما تفقد طريق صبري القاضي حتى مزلقان السلخانة تمهيدًا لرصفه، وأعمال الرصف بشارع الضرائب باتجاه تقاطع شارع مستشفى الزهراء، مكلفًا رئيس المركز والمدينة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، ورفع مستوي النظافة ابتداءً من ميدان عابدين مروراً بالـ 47 عمارة وحتى شارع الضرائب مروراً بتقاطع مستشفى الزهراء.

كلف المحافظ، رئيس مدينة كفر الشيخ، بسرعة إزالة كافة الإشغالات وتنسيق المنطقة وتشجيرها، وطلاء أعمده الإنارة العامة ورفع الأسلاك غير المستخدمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الكهرباء وشركة الاتصالات.

كما تفقد محافظ الإقليم، مجمع المواقف القديم بشرق العاصمة، وذلك لمتابعة أعمال تطويره، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة، مكلفاً بسرعة الانتهاء من عملية التطوير، فضلاً عن متابعة أعمال تطوير وتجميل مزلقان السلخانة بغرب المدينة، وقص وتهذيب الأشجار وطلاء البلدورات، ورفع كفاءة الطرق لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وتابع المحافظ، أعمال إنشاء الحديقة المركزية الترفيهية للعاصمة بداية من ميدان الملك عبدالله حتى الموقف الجديد، مشددًا على الانتهاء من كافة الأعمال، وفقاً لخطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق والمتنزهات وخلق متنفس لأهالي المحافظة، مؤكداً علي سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع، وإجراء بعض التعديلات للمحاور المرورية، والتي تستهدف تحقيق المزيد من السيولة لحركة المركبات والقضاء على الاختناقات، بالتزامن مع الإجراءات الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.