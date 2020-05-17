بعد نجاح تجربتها.. شروط استخدام كوبونات السلع الغذائية لزكاة عيد الفطر

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل أيام من شهر رمضان الكريم، كوبونات سلع غذائية، تسمح بشرائها وتوزيعها على الغير قادرين بفئات 20 و50 و 100 جنيه، تمكنهم من صرف السلع الغذائية، وبعد نجاح التجربة أعلنت الوزارة نيتها في تكرار التجربة بمناسبة عيد الفطر المبارك، إذ يمكن استخدامها كزكاة لعيد الفطر، في إطار التكافل الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض.

وتستعرض "الوطن" شروط استخدام كوبونات السلع الغذائية، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كالتالي:

- لا يمكن استبدال كوبون السلع الغذائية بالمال من منافذ وزارة التموين.

- يستخدم الكوبون لمرة واحده فقط، ولا يمكن إعادة استخدامه.

- تصرف الكوبونات من المنافذ التي حددتها وزارة التموين والتي تتمثل في "الشركة العامة لتجارة الجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية".

- حال الرغبة في التقدم بالشكوى يرجى الاتصال على الرقم الخاص بكل شركة في مواعيد العمل الرسمية كالتالي:

- الشركة العامة لتجارة الجملة: 01007433113.

- الشركة المصرية لتجارة الجملة: 01144453221.

- شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: 01202041940.

- شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية 01225205217.

- شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية 01005666185