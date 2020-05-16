"التموين" تعلن نجاح تجربة كوبونات السلع: مبيعات بـ1.5 مليون في أسبوعين

وجه علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلي، بتكرار تجربة كوبونات السلع بعد نجاحها، والتي طرحتها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

لن يسمح باستبدال "البون" بنقود.. واستخدامه يكون لمرة واحدة فقط

ويمكن استخدام "كوبونات السلع" كزكاة لعيد الفطر تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض.

طرح 26 ألفا و375 "كوبون سلع" خلال الفترة من 23 أبريل حتى 11 مايو 2020

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، نحو 26 ألفا و375 كوبونا خلال الفترة من 23 أبريل حتى 11 مايو 2020، ووصلت مبيعاتها الى مليون و500 ألف جنيه.

وأكد المصيلحي، في تقرير تلقاه من اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه ما زال هناك طلب مستمر من المواطنين القادرين لشرائها وتوزيع على المواطنين غير القادرين وصرفها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.

بيع الكوبونات من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية

وقال أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن أماكن بيع هذه الكوبونات من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن، علماً بأن كل فئة لها دفتر يحتوي على 20 كوبونا ويمكن شراء أكثر من دفتر لأكثر من فئة.

كل فئة لها دفتر يحتوي على 20 كوبونا.. ويمكن شراء أكثر من دفتر لأكثر من فئة

وحددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية 100 موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية، وسيتمكن المواطن حامل هذا الكوبون من صرفه كسلع حسب قيمة كل بون من كل فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى 1300 مجمع استهلاكي ينتشرون في كل محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.