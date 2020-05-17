التموين: مشروع كوبونات السلع مستمر بعد رمضان

قال هشام عبدالمنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إنّ كوبونات السلع من مقترحات وزير التموين، تتضمن 3 فئات، الأولى فئة 20 جنيها والثانية 50 جنيها والثالثة 100 جنيه، لافتا إلى أنّ المشروع به إقبال كبير خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، إذ وصلت عمليات السحب لأكثر من مليون و500 ألف كوبون.

وأضاف عبدالمنعم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ مشروع الكوبون أفضل من الكراتين الغذائية والشنط، فالمستهلك يختار بنفسه السلع التي يحتاجها بين أكثر من 1300 سلعة إضافة إلى الخضراوات واللحوم، مؤكدا أنّ مشروع الكوبونات مستمر لما بعد شهر رمضان.

وأشار إلى أنّ الدولة مهتمة جدا بتوافر السلع في المجمعات، إذ ضخّت وزارة التموين أضعاف السلع خلال تسارع المواطنين في بداية أزمة فيروس كورونا، كما أنّ أسعار السلع أقل من السوق الخارجي بنسبة 25%.

وعن استعدادات عيد الفطر، أكد أنّ الكحك والبسكوت والغريبة والبوتيفور متوفرة، وجرى ضخ كميات كبيرة بأسعار أقل بكثير من السوق، إذ يبلغ سعر البسكوت النشادر 50 جنيها للكيلو، الكحك السادة أو المحشو بالملبن أو بالعجوة 65 جنيها للكيلو، والبوتيفور 90 جنيها للكيلو، وهناك علب مُشكلة، العبلة بوزن كيلو بـ60 جنيها، كما أنّ جميع الأسماك متوفرة بما فيها "الرنجة" بسعر 32 جنيها، مؤكدا أنّه يمكن استخدام الكوبون لشراء مستلزمات العيد.