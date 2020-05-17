محافظ الأقصر يتفقد مدينة شباب الطود المخصصة لعزل مصابي كورونا

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بجولة بمدينة الطود تفقد خلالها المدينة الشبابية الدولية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمخصصة كمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا.

ورافق المحافظ في جولته الدكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود.

وتابع المحافظ مع وكيل وزارة الصحة بالأقصر الخدمات المقدمة داخل المدينة، حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه يتم توفير كل وسائل الراحة للمرضي وتقديم الدعم النفسي لهم، مشيرا إلى أن المدينة مكونة من 4 أدوار وطاقتها 89 سريرا داخل الغرف المجهزة على أحدث مستوى.

وتعد المدينة من أفضل المواقع المخصصة للعزل على مستوى الجمهورية حيث يتوافر بها كل وسائل الترفيه ومدعومة بشبكة إنترنت وكل غرفة مزودة بجهاز تليفزيون واستقبال أقمار فضائية "ريسيفر" ودورات مياه داخل كل غرفة، بالإضافة إلى ما يتم استحداثه من وسائل لتقديم الدعم النفسي للمصابين والمتعافين من خلال تدريبهم على ممارسة رياضة "التريض" والمشي داخل حدائق ومتنزهات المدينة وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمساهمة في سرعة شفائهم، فضلا عن أعمال التعقيم والتطهير المستمرة للمبنى وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية.

وأثنى المحافظ على الجهد المبذول من الطاقم الطبي، معربا عن تقديره لما يقومون به من دور كبير في علاج المرضى والمصابين.