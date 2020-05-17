محافظ الأقصر يتفقد استئناف أعمال مشروع الصرف الصحي بالقرنة

تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، سير الأعمال الجارية في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها خلال جولة ميدانية واسعة بمدينة القرنة برفقة اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات، وذلك لدفع العمل بالمشروعات التنموية وتذليل المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ المشروعات.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع توصيل شبكات صرف صحي قرية الطارف القديمة بمدينة القرنة والذي استؤنف العمل به اليوم، عقب توقفه لوجود بعض العراقيل حيث قام المحافظ بالتنسيق مع كلا من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء إيهاب خضر، والسيد المهندس نائب رئيس شركة المقاولون العرب وانتهي الأمر إلى إصدار التعليمات الفورية للشركة المنفذة للمشروع لاستئناف العمل وتم حل جميع المشاكل التي تعرقل تنفيذ المشروع بين الجهات المنفذة له وتم الدفع بمعدات لاستكمال مراحل المشروع المتأخرة.

وتابع المحافظ مع الشركة المنفذة "المقاولون العرب" مراحل استكمال العمل بالمشروع الذي يتضمن إنشاء شبكات انحدار وخط طرد وتركيب محابس بخط الطرد.

كما تابع المحافظ مع حجازي النحاس ومصطفي جبريل نائبا رئيس مدينة القرنة أعمال المرحلة الثانية من مشروع محطة رفع الطارف والتي تشمل تنفيذ غرف لتركيب محابس الصرف الصحي لخط الطرد في الطريق.