أونروا تطلب الحذر داخل مخيمات اللاجئين في لبنان لمنع انتشار كورونا

طلبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر داخل مخيماتهم وتجمعاتهم، لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعربت الوكالة في بيان اليوم عن قلقها البالغ من انتشار كورونا المستجد داخل مجتمع لاجئي فلسطين في لبنان، بسبب الكثافة السكانية وسوء الظروف الصحية العامة.

وشددت "أونروا"، على ضرورة التزام اللاجئين الفلسطينيين بالإجراءات والإرشادات التي تطلقها الحكومة اللبنانية، مؤكدة على أهمية تلك الإجراءات للحد من انتشار كورونا المستجد.