ياسر جلال: الحارة المصرية لم تتغير.. أشعر برهبة عندما أدخلها

قال الفنان ياسر جلال، إن معظم الأعمال الدرامية والسينمائية تناولت شخصية "الفتوة" بشكل دموي وعنيف وتركت انطباعا عند المشاهد بالألم والحزن الكبير، مشيرا إلى أن الهدف من مسلسل "الفتوة" هو إظهار شكل الحارة المصرية التي لم تتغير كثيرا، إضافة إلى إظهار العادات والتقاليد المصرية مثل الشهامة والجدعنة.

وأضاف "جلال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن بعد الانتهاء من نص السيناريو جرى إعداد ديكور المسلسل، "أول لما دخلنا الديكور حسينا برهبة غريبة وانبهار، وكنا بنحس بأننا دخلنا جو المسلسل".

ويتناول المسلسل، عصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.