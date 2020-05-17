محافظ أسيوط يوجه بصرف مساعدات عاجلة للمتضررين من موجة الطقس السيئ

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس، أعمال إزالة آثار الأمطار وشفط المياه ببعض الأنفاق بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط، وذلك ضمن جهود المحافظة لمواجهة آثار موجة الطقس السيىء التي شهدتها أغلب محافظات الجمهورية.

ورافق المحافظ خلال الجولة، محمد بشير رئيس حي غرب، ومسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ بعض شوارع حي غرب أسيوط ونفق الزهراء ونفقد الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا"، وتابع أعمال تشغيل طلمبات شفط المياه من أسفل الأنفاق والتي تعمل تلقائيًا في تجمعات المياه، وشدد على سرعة الانتهاء من شفط تجمعات المياه من الشوارع.

وأكد المحافظ تسخير كافة طاقات وإمكانيات المحافظة لاحتواء أي آثار ناتجة عن الأمطار، وتقديم الدعم العاجل فضلًا عن التنسيق الجيد بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة أية طارئ والتعامل الفوري معه، معلنًا انعقاد غرفة عمليات المحافظة وإدارة الكوارث والأزمات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات سقوط الأمطار، وصرف المساعدات العاجلة لأي متضرر بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لشفط أي تجمعات للمياه بشوارع وميادين المحافظة والتخلص الفوري من أي آثار، والاستعداد لمواجهة أي موجات أخرى محتملة من الأمطار خلال الأيام المقبلة نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها أغلب محافظات الجمهورية.