محافظ الأقصر يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية الرياينة بأرمنت

تفقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأحد، سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك خلال جولة ميدانية واسعة بمدينة "أرمنت" في إطار الدفع للعمل بالمشروعات التنموية وتذليل المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ المشروعات.

وتابع المحافظ مع رئيس المدينة عبدالله عاشور، أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية "الرياينة"، التي تعطل العمل بها لوجود عدد من العراقيل، حيث تم التنسيق بين الجهات المنفذة، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال المحطة التي تعد رئيسية لجميع محطات رفع الصرف الصحي لمركز ومدينة أرمنت.

وبحث ألهم مع الشركة المنفذة للمشروع نسب تنفيذه ومراحل العمل به، حيث أكدوا انتهاء العمل بالمحطة قبل 30 يونيو العام القادم، كما تفقد مشروع محطة صرف "الرزيقات" قبلي الفرعية، وتابع مراحل العمل بها، حيث أكد القائمون على المشروع أنه تم الانتهاء من نسبة 95% من العمل بالشبكات، ومن المقرر انتهاء العمل بها في 30 يونيو العام القادم.

وأكد رئيس مدينة "أرمنت" أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من مشروعات الصرف لخدمة الأهالي، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العربية للتصنيع "مصنع الحركات" لتنفيذ مشروعات صرف صحي لقرى: "المحاميد بحري وقبلي" والديمقراط، وأنه من المقرر تسليم مواقع العمل للبدء في هذه المشروعات عقب إجازة عيد الفطر.

واختتم المحافظ جولته بمدينة أرمنت بمتابعة مشروع تطوير وتجديد مركز طب وصحة الأسرة بـ"الرياينة"، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يشمل تطوير وتحديث 9 وحدات صحية بمدينة أرمنت تعمل تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

ووجه بضرورة إتباع العمال لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تتضمن ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات حرصًا على سلامتهم.