أخبار البنوك.. إزاي تخلص مدفوعاتك إلكترونيا بمحفظة BM Wallet من بنك مصر

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما ناشدت المؤسسات والهيئات بتحويل الخدمات لإجرائها إلكترونيا، وحرصت العديد من البنوك على تعزيز خدماتها الإلكترونية، إضافة إلى المحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني للحد من انتشار الفيروس ومنعا لتدفق وزحام العملاء، ويوفر بنك مصر خدمة "محفظة بنك مصر" لتسهيل عملية المدفوعات اليومية دون تبادل النقود مع الآخرين.

وتستعرض "الوطن" الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر BM Wallet وكيفية الاشتراك بها، وفق الموقع الرسمي للبنك:

الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر BM Wallet

- إجراء عمليات السحب والإيداع من خلال ماكينة الصراف الآلي.

- يمكن ربط بطاقات بنك مصر "الخصم المباشر والمدفوعة مقدما" بالمحفظة.

- كما يمكن تحويل الأموال لأي محفظة في مصر.

- ويمكن دفع الفواتير وشحن الرصيد للموبايل والخط الأرضي، وفواتير المرافق العامة "الكهرباء، المياه والغاز"، لصاحب المحفظة ولغيره.

- يمكن دفع اشتراكات النقابات والأندية وتذاكر الطيران فوري بأي مدفوعات أونلاين.

خطوات الاشتراك في محفظة بنك مصر BM Wallet

- الدخول على الموقع الرسمي للبنك واختيار خدمة محفظة بنك مصر.

- اختيار أيقونة سجل حساب المحفظة أونلاين.

- تحميل تطبيق محفظة بنك مصر.

- إدخال الرقم السري وشحن المحفظة ليتمكن العميل من دفع الفواتير الخاصة به.